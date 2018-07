Judoca Maria Portela leva medalha de prata no Grand Prix em Dusseldorf

DUSSELDORF - O Brasil voltou a subir no pódio neste domingo na etapa de Dusseldorf do Grand Prix de Judô, que dá pontos para o ranking mundial, que definirá os classificados para a Olimpíada de Londres. No segundo e último dia de competições, Maria Portela perdeu a final da categoria até 70kg, mas ficou com a medalha de prata.

Foi o melhor resultado do país nesta etapa, já que no primeiro dia, no último sábado, apenas Rafaela Silva conquistou uma medalha, o bronze, na categoria até 57kg. Ainda neste domingo, Maria Suelen Altheman (mais de 78kg) perdeu logo na estreia, para a coreana Jiyoun Kim, e não subiu ao pódio.

Para chegar à final, Maria Portela venceu suas primeiras quatro lutas. Na estreia, ela passou pela equatoriana Vanessa Chala, com um yuko. Na segunda rodada, a adversária foi a suíça Juliane Robra, derrotada por ippon. Na terceira luta, contra a alemã Laura Vargas Koch, a vitória foi por dois yukos, enquanto na semifinal, contra a japonesa Yoriko Kunihara, a brasileira venceu com um ippon.

A decisão da medalha de ouro foi contra a eslovena Rasa Sraka. Mais alta, a europeia levava vantagem ao segurar o quimono da brasileira, que tentava se desvencilhar. Por falta de combatividade, as duas foram punidas, mas Portela voltou a levar uma punição, o que deu um yuko para Sraka e determinou sua vitória.

Maria Portela, que já havia conquistado a medalha de bronze em Budapeste, é a 19.ª colocada no ranking da Federação Internacional de Judô em sua categoria, enquanto Maria Suelen Altheman é a décima.