Judoca Maria Suelen Altheman fatura ouro em Moscou

MOSCOU - Maria Suelen Altheman (até 78kg) conquistou neste domingo a única medalha de ouro do Brasil no último dia do Grand Slam de Judô de Moscou. Os lutadores do País subiram ao pódio outras duas vezes, com Mayra Aguiar (até 78kg), que ficou com a prata, e Luciano Corrêa (até 100kg), que faturou a medalha de bronze.

A medalha de ouro de Maria Suelen foi garantida com um ippon na final contra a japonesa Kanae Yamabe. Já Mayra perdeu a sua decisão por um yuko para a húngara Abigel Joo. Luciano Corrêa, por sua vez, venceu o casaque Maxim Rakov, que sofreu quatro shidôs, caracterizando Hansoku-make, na disputa do bronze. Na mesma etapa, Victor Penalber (até 81kg) ficou sem medalha ao perder por ippon para o russo Ivan Vorobev.

Os outros brasileiros que competiram neste domingo não tiveram o mesmo sucesso. Bárbara Timo (até 70kg) perdeu na sua segunda luta para a alemã Lauras Vargas Koch, por ippon, e na repescagem para a britânica Sally Conway, também por ippon. Eduardo Silva (até 90kg) foi batido pelo georgiano Zviad Gogotchuri na sua segunda luta.

Rochele Nunes (mais de 78kg) perdeu na segunda rodada por ippon para a japonesa Kanae Yamabe e na repescagem para a britânica Sarah Adlington. Rafael Silva (mais de 100kg) caiu na segunda luta para o georgiano Levani Matiashvili e na repescagem para o tunisiano Faicel Jaballah, ambas por ippon.

Mauro Moura (até 81kg) foi eliminado logo na sua luta de estreia, contra o checo Jaromir Jezek, por ippon, assim como Maria Portela (até 70kg), que caiu por ippon ante a japonesa Yuka Osumi. Renan Nunes (até 100kg) foi derrotado por ippon na sua estreia ante o alemão Dimitri Peters. David Moura (mais de 100kg) perdeu na primeira rodada para o alemão Robert Zimmerman por ippon.

Com esses resultados, o Brasil encerrou a sua participação no Grand Slam de Judô em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, com três ouros, quatro pratas e três bronzes. No sábado, Sarah Menezes (até 48kg) e Charles Chibana (até 66kg) foram campeões, Ketleyn Quadros (até 57kg), Érika Miranda (até 52kg) e Felipe Kitadai (até 60kg) ficaram com a prata, enquanto Rafaela Silva (até 57kg) e Luiz Revite levaram o bronze.