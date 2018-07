Judoca Mayra Aguiar é campeã mundial sub-20

Na final, Mayra Aguiar derrotou a eslovena Ana Velensek por yuko. Na estreia, a judoca brasileira derrotou a ucraniana Ivanna Makukha em apenas 11 segundos, por ippon. Na segunda luta, ela superou a croata Ivana Maranic também com um ippon. Na semifinal, ela venceu a japonesa Misaki Shimoda.

Com o título de Mayra Aguiar, o Brasil encerrou a sua participação no Mundial Sub-20 com quatro medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Assim, o País ficou na segunda colocação no quadro geral de medalhas, atrás apenas do Japão, com nove ouros, quatro pratas e sete bronzes.

"A ficha ainda não caiu. Eu não sabia que essa medalha iria me transformar na atleta com o maior número de medalhas em mundiais sub-20. Estou feliz demais. Era a medalha que faltava para fechar com chave de ouro esse ciclo", disse Mayra, que faturou um bronze em 2006, e medalhas de prata em 2008 e 2009.

"É muito ruim bater na trave e perder numa final. Ver a bandeira do Brasil subindo e o hino nacional tocando é a melhor sensação que existe. Não tenho palavras, não dá para explicar como é bom ganhar uma medalha de ouro. A minha passagem pelo Sub 20 foi excelente e vou sentir saudades", afirmou.

Os outros judocas brasileiros que lutaram neste domingo tiveram desempenho discreto. Jonas Inocêncio (até 100kg) e Samanta Soares (mais de 78kg) foram derrotados na estreia. Já Daniel Sousa (mais de 100kg) terminou na quinta colocação e conseguiu o melhor desempenho da equipe masculina no Mundial.