Judoca perde medalha nos Jogos Asiáticos por doping

No primeiro caso de doping dos Jogos Asiáticos, que estão sendo disputados desde o dia 12 de novembro na China, o judoca usbeque Shokir Muminov foi punido nesta sexta-feira com a perda da medalha de prata que conquistou na competição. Segundo a organização do evento, a substância proibida encontrada no organismo do atleta foi o estimulante methylhexaneamine.

Aos 27 anos, Muminov conquistou a sua medalha no último domingo, após perder a final da categoria até 81kg do judô para o sul-coreano Kim Jae-bum. Agora, com a desclassificação do judoca usbeque, a prata passa para o japonês Masahiro Takamatsu e para o casaque Islam Bozbayev, que tinham ficado com o bronze durante a disputa da competição.

A suspensão de Muminov ainda não foi definida, pois a definição da pena compete à Federação Internacional de Judô - a previsão é de dois anos -, mas seus resultados nesta edição dos Jogos Asiáticos já foram anulados. O judoca ainda não comentou publicamente o caso, assim como a delegação do Usbequistão que está na China para participar do evento.