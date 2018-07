Judoca Rafael Silva é cortado do Pan e David Moura é convocado

O Time Brasil que disputará o Pan de Toronto a partir de 10 de julho sofreu uma baixa importante na manhã desta quarta-feira: uma das maiores esperanças de medalha no judô, Rafael Silva, o Baby, teve uma lesão no treino desta segunda-feira e está fora da disputa no Canadá.

Rafael Silva sofreu uma lesão do tendão do músculo peitoral maior direito durante treino de força e será submetido a um procedimento no próximo dia 30 de junho, que será conduzido pelo Dr. Breno Schor, médico da Confederação Brasileira de Judô. Para seu lugar, foi convocado o número 12 do mundo entre os pesados, David Moura.

Porém, o judoca garante que estará na torcida pelos companheiros em Toronto: 'Estou muito triste por não poder lutar os Jogos Pan-Americanos e defender as cores do meu País, mas estou tranquilo e certo de que voltarei mais forte. Agradeço as inúmeras mensagens de apoio e conto com a torcida de todos para retornar o mais rápido possível. Ficarei na torcida pelo sucesso do nosso time no Canadá'.

David Moura, por sua vez, lamentou a lesão do colega, mas celebrou a oportunidade de disputar o Pan: 'Infelizmente, a convocação veio com a lesão de um companheiro de seleção. Mas vou dar o meu melhor para honrar essa oportunidade e buscar uma medalha para o Brasil'. Será a primeira vez do judoca em um Pan-Americano.

O novo convocado se junta à concentração, em Mangaratiba, ainda nesta quarta-feira. A viagem dos atletas para Toronto está marcada para o dia 2 de julho.