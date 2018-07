Judoca Rafaela Silva fatura bronze em Dusseldorf O Brasil subiu ao pódio uma vez no primeiro dia de competições da etapa de Dusseldorf do Grand Prix de Judô, que dá pontos para o ranking mundial, que definirá os classificados para a Olimpíada de Londres. Neste sábado, na Alemanha, Rafaela Silva (até 57kg), que está na quarta colocação no ranking mundial da sua categoria, perdeu nas semifinais e faturou a medalha de bronze.