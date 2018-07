Judocas brasileiras estreiam contra México no Mundial Cabeça de chave número dois, o Brasil vai estrear apenas na segunda fase da chave masculina do Mundial por Equipes de Judô, que acontece neste fim de semana, em Salvador. Como são 14 equipes na competição, duas delas vão ficar de bye nas oitavas de final - a outra com esse privilégio é a França.