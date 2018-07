Judocas brasileiras ficam fora do pódio em Varsóvia

Vice-campeã do Grand Prix de Dusseldorf e medalha de bronze na etapa de Budapeste da Copa do Mundo, Maria Portela foi a brasileira a ir mais longe em Varsóvia. Ela venceu a alemã Kerstin Thiele, por ippon, na primeira rodada. Em seguida derrotou, por yuko, a mongol Naranjargal Tsendayush. Nas quartas de final, a brasileira perdeu, por ippon, para a holandesa Kim Polling. Ela foi eliminada na repescagem ao perder para a francesa Marie Pasquet.

E não foi apenas Maria Portela que sofreu neste domingo com as atletas da França. Maria Suelen estreou com vitória por wazari sobre a inglesa Sarah Adlington, mas perdeu em seguida, por yuko, para Emilie Andeol. Mariana Silva também foi eliminada por uma francesa. Na sua primeira luta, ela perdeu para Maelle Dicintio, por ippon.

A etapa de Varsóvia foi a última da Copa do Mundo que contou com a participação de judocas brasileiros antes do encerramento da janela de classificação para a Olimpíada de Londres, em 30 de abril. Os atletas garantidos em Londres serão definidos através do ranking mundial, que apontará os 22 homens e 14 mulheres classificados para os Jogos.