Judocas brasileiros conquistam mais duas medalhas em El Salvador

Com cinco pódios no sábado, o Brasil encerrou a competição em segundo lugar no quadro geral de medalhas, com três ouros, duas pratas e dois bronzes, atrás apenas do Canadá, que teve quatro ouros, três pratas e quatro bronzes.

Samanta passou pela mexicana Liliana Cardenas por ippon e fez a semifinal contra a canadense Catherine Roberge. A brasileira levou a adversária sofrer quatro punições e avançou à decisão contra Sarah Myriam Mazouz, do Gabão. A conquista do ouro veio graças a um wazari.

Eduardo Bettoni estreou com vitória por ippon sobre Jahi Cunningham, da Guatemala. Na sequência, bateu o chileno Rafael Romo e o britânico Andrew Burns, ambos por wazari. Na decisão contra o norte-americano Colton Brown, Bettoni sofreu duas punições e a um minuto do fim o adversário conseguiu a pontuação máxima, deixando o brasileiro com a prata.

O outro brasileiro que lutou neste domingo, foi Lucas Brito (100kg), que foi superado na primeira luta pelo venezuelano Anthoni Pena por ippon.