Judocas brasileiros embarcam para período de treinos no Japão

SÃO PAULO - Depois de conquistar três ouros, quatro pratas e três bronzes no Grand Slam de Moscou, a equipe brasileira de judô que se prepara para o Mundial da categoria vai para a fase final de treinamentos. Enquanto alguns seguirão treinando no País, um grupo de 11 judocas embarca nesta quinta-feira para o Japão.

“O objetivo desse treinamento no Japão é fazer uma lapidação técnica final, mas também tem um viés de isolamento, já que os distanciará dos problemas do dia a dia e facilitará o foco no Mundial”, diz Ney Wilson, gestor técnico de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô.

Os atletas que participaração do período de treinos na universidade de Nittai Daigaku são Felipe Kitadai, Luiz Revite, Charles Chibana, Bruno Mendonça, Victor Penalber, Renan Nunes, Luciano Correa, Hugo Pessanha, Rafael Silva, Walter Santos e David Moura. Eles ficarão no país asiático até 9 de agosto.

Os demais 14 judocas brasileiros que participaram do Grand Slam de Moscou permanecerão treinando no Brasil. O Mundial de Judô acontece no Rio de 26 de agosto a 1º de setembro.