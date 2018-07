Judocas brasileiros faturam dois bronzes no Grand Slam de Tóquio

TÓQUIO - O Brasil encerrou a sua participação no Grand Slam de Judô de Tóquio, a penúltima competição da atual temporada do circuito mundial de judô, com a conquista de duas medalhas de bronze neste domingo. Os lutadores Mayra Aguiar (até 78 kg) e Rafael Silva (mais de 100 kg) subiram ao pódio no último dia de competições. Além destas medalhas, os judocas do País conquistaram no sábado uma prata com Leandro Guilheiro (até 81 kg) e um bronze com Rafaela Silva (até 57 kg).

Com esses resultados, o Brasil terminou em quinto lugar no quadro de medalhas do Grand Slam de Tóquio, que conta pontos para o ranking da Federação Internacional de Judô e definirá os atletas classificados para a Olimpíada de Londres, em 2012. Anfitrião, o Japão dominou completamente a disputa e faturou 11 das 14 medalhas de ouro em disputa.

A medalha de bronze em Tóquio foi a primeira a ser conquistada por Rafael Silva em um Grand Slam. Na estreia, o brasileiro venceu o japonês Ryu Shichinohe na decisão dos árbitros. Depois, superou o romeno Vladut Simionescu por ippon e o holandês Luuk Verbij por wazari. Na semifinal, perdeu para o russo Alexander Mikhaylin pela decisão dos árbitros.

Mayra Aguiar, que conquistou a sua quinta medalha em um Grand Slam, venceu a italiana Assunta Galeone por ippon e a alemã Luise Malzahn por wazari. Porém, a brasileira parou nas semifinais ao perder para a norte-americana Kayla Harrison e precisou se contentar com a medalha de bronze.

Os outros brasileiros que competiram neste domingo em Tóquio foram eliminados precocemente. Na categoria até 100 kg, Luciano Corrêa perdeu na estreia para o japonês Haga Ryunosuke por yuko, enquanto Leonardo Leite venceu o japonês Yusuke Kumashiro, por ippon na primeira luta, mas perdeu em seguida para o russo Sergei Samoilovich, por wazari. Já Daniel Hernandes (100 kg) foi derrotado na primeira luta pelo holandês Luuk Verbij.