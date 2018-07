Judocas brasileiros faturam dois ouros em Abu Dabi O judô brasileiro conquistou nesta sexta-feira mais duas medalhas, ambas de ouro, no Grand Prix de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, em mais uma etapa do Circuito Mundial de Judô. As conquistas vieram com Maria Portela, na categoria até 70kg, e com o jovem Victor Penalber , na até 81kg. Um dia antes, o Brasil havia faturado seis medalhas, sendo uma de ouro.