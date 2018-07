Judocas têm certeza de pódio em tatames cariocas nos Jogos de 2016

SÃO PAULO - A Olimpíada do Rio está chegando. Com a intenção de apresentar aos seus leitores as modalidades que serão disputadas no Jogos Olímpicos de 2016, o Estado vai publicar mensalmente um guia com tudo sobre todos os esportes. A primeira modalidade escolhida é o judô. Dono de 19 pódios olímpicos, o "caminho suave" traz medalhas consecutivamente desde Los Angeles, em 1984.

De Chiaki Ishii, em Munique/1972, a Rafael Silva, em Londres/2012, a publicação vai contar os momentos mais importantes do esporte que mais conquistou medalhas para o Brasil em olimpíadas.

Destaque para a fundação do judô feita por Jigoro Kano, em 1882, os grandes ídolos de todos os tempos e os astros nacionais, com destaque para Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, Tiago Camilo, Leandro Guilheiro, Sarah Menezes, Ketleyn Quadros e Mayra Aguiar. Saiba também as mudanças nas regras, curiosidades e o que esperar daqui a menos de quatro anos em tatames cariocas.