Juiz diz que acertou e tem apoio da CBF O árbitro Sandro Meira Ricci afirmou ontem que acertou no lance do pênalti de Gil em Ronaldo sábado, no jogo entre Corinthians e Cruzeiro. "E o retorno da Comissão de Arbitragem da CBF foi positivo. Houve acerto na tomada de decisões capitais", disse à Rádio Bandeirantes.