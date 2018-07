Juiz erra e Corinthians mantém jejum

A torcida cobrou os atletas no treino de sábado pela manhã no Parque São Jorge, o técnico interino alterou o sistema de jogo da equipe e Ronaldo voltou depois de dez jogos. Mas não adiantou. O Corinthians completou sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro ao apenas empatar sem gols com o Guarani, ontem à tarde, em Campinas. O resultado, no entanto, poderia ter sido mais satisfatório, se a arbitragem não tivesse anulado de forma equivocada dois gols de Ronaldo ainda no primeiro tempo.

Os corintianos não devem, contudo, jogar toda a culpa no assistente Ednilson Corona. O time voltou a ser irregular e correu risco no segundo tempo de perder pela quinta vez nos últimos sete jogos. Só não foi derrotado por causa da falta de qualidade técnica do Guarani.

O Corinthians permanece na terceira posição e reduziu a diferença de pontos para o líder Cruzeiro (54 a 50), que perdeu ontem para o Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 1. No próximo domingo, a equipe terá mais um confronto decisivo. E será contra o Palmeiras, no Pacaembu. Já com o técnico Tite no banco. O presidente Andrés Sanches anunciou ontem sua contratação. Ele deve chegar na terça-feira para assinar contrato.

A opção do técnico interino Fábio Carille de escalar o Corinthians com três zagueiros surpreendeu o rival. "Mas o Corinthians não joga dessa forma", chegou a dizer Vágner Mancini a seus companheiros de comissão técnica antes da bola rolar no Brinco de Ouro. O sistema 3-5-2 deu mais consistência ao setor defensivo corintiano, deixando o irregular capitão William mais protegido e dando maior liberdade para Roberto Carlos chegar ao ataque. No meio de campo, Elias ficou com a responsabilidade de armar as jogadas.

Ao contrário dos últimos jogos, o Corinthians criou oportunidades nos primeiros 30 minutos. Justamente enquanto Ronaldo esteve mais ativo. A defesa voltou a apresentar falhas nas jogadas pelo alto, enquanto o goleiro Júlio César pareceu sem confiança em algumas bolas fáceis.

Aos 4 minutos, após cruzamento de Roberto Carlos, o Fenômeno, meio sem jeito, fez o gol, mal anulado pela arbitragem. O Guarani também só não abriu o placar porque Chicão salvou em cima da linha uma cabeçada de Fabão, aos 11 minutos.

Aos 20, mais um erro da arbitragem. Moacir, que se mostrou um pouco melhor no apoio, lançou Ronaldo, que, sem deixar a bola cair, bateu para fazer mais um gol. Novamente anulado - outro erro.

Pouco depois, Ronaldo pediu água para o banco de reservas e começou a se poupar para o segundo tempo. O ritmo corintiano diminuiu e o time de Parque São Jorge só voltou a assustar o goleiro Douglas quando Chicão bateu forte da entrada da área.

"Precisamos tocar a bola mais rápido", disse Vágner Mancini, no intervalo. O Guarani voltou diferente e ficou com o domínio da partida. Mazola, originalmente na ponta-esquerda, passou a cair mais pela direita em cima do lento Roberto Carlos e criou boas jogadas. Mas a pressão do time campineiro não chegou a levar muito perigo a Júlio César.

Mesmo sem ter a bola - o Guarani chegou a ficar com ela por 60% do tempo -, o Corinthians se mostrou mais perigoso. Ronaldo só voltou a pegar na bola aos 25 minutos e por pouco não decidiu o jogo. De cabeça, o atacante mandou a bola para fora e perdeu grande chance. "Talvez, se eu fosse melhor tecnicamente de cabeça", lamentou o camisa 9, que ainda teve fôlego para rolar a bola para Moacir furar de forma bisonha, aos 28 minutos.

Os 3 pontos, que garantiriam a volta à vice-liderança do Brasileiro, ainda poderiam ter surgido aos 38 minutos, quando Paulinho encobriu o goleiro Douglas e acertou o travessão. A torcida vai ter de esperar mais um pouco pela reação.

Tensão. No fim do jogo, um lance de tensão, quando o zagueiro Fabão e o lateral Apodi bateram cabeça. Fabão deixou o gramado com o supercílio esquerdo sangrando bastante e foi levado a um hospital de Campinas, onde ficou em observação e foi submetido a exames.

FASE RUIM

7

jogos sem vitória completou o Corinthians no Campeonato Brasileiro. O time não vence desde 18 de setembro

3

pontos somou o time de Parque São Jorge nas últimas sete rodadas do campeonato. O time perdeu quatro jogos