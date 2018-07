Juiz erra, Nalbandian é eliminado e se revolta O argentino David Nalbandian não escondeu sua fúria, ontem, ao ser eliminado do Aberto da Austrália. Afinal, uma decisão errada do árbitro de cadeira no jogo contra o norte-americano John Isner foi determinante para sua eliminação, por 4/6, 6/3, 2/3, 7/6 e 10/8, em 4h41.