Juiz ganha nota 10. E Cruzeiro se revolta mais

Representantes da diretoria celeste pretendem apresentar à CBF, nesta semana, um DVD contendo os lances polêmicos do jogo e de outras partidas do Cruzeiro no Brasileiro. O clube irá oficializar um protesto contra o trio de arbitragem que atuou no Pacaembu.

"É uma burrice ele, como dirigente da arbitragem, dizer que o árbitro merece nota dez. E dizer que não viu o lance do Wellington Paulista. Então, que fiscal, que auxiliar de comissão ele é? Os lances do Corinthians ele viu. O do Cruzeiro não?", disse Barbosa, indignado, à Rádio Itatiaia. "É por isso é que vamos lá amanhã (hoje) para enfiar no nariz dele a gravação do lance do Wellington, porque é um absurdo o sujeito falar o que falou."

Batista promete pegar pesado com Serapião. "Se ele botar as manguinhas dele de fora, porque ele é arrogante e prepotente e todo mundo da arbitragem sabe quem é Manoel Serapião Filho. Se ele levantar o pescocinho dele lá, eu o corto."