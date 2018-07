Juiz ladrão Em tempos politicamente mais incorretos onde as coisas eram ditas brutalmente e com muito menos temor das consequências, "juiz ladrão" era uma expressão largamente usada no mundo do futebol. Todas as torcidas em todas as arquibancadas dos grandes estádios, em campos de várzea, em jogos nos pátios das escolas, em terrenos baldios onde se jogavam peladas de fim de tarde, a expressão era utilizada a todo momento, mesmo quando não houvesse nenhum juiz.