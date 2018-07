O árbitro foi assunto neste ano ao anular gol do Linense contra o Corinthians, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, ao anular gol do Fabão quando o jogo estava 0 a 0. Marcelo Rogério assinalou falta do jogador do Linense ao cabecear a bola e para marcar. Nos minutos finais, Emerson fez 1 a 0 para o Corinthians. Os atletas do Linense alegaram que o árbitro pediu desculpas pelo erro, mas ele nega. / D.B.