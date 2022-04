Aos 16 anos, Julia Soares conquista ouro em etapa da Copa do Mundo de Ginástica

Júlia Soares participou pela primeira vez de uma etapa da Copa do Mundo por Aparelhos de ginástica artística e já sentiu a alegria de ter uma medalha de ouro pendurada no pescoço. A ginasta de 16 anos impressionou os jurados na disputa do solo, em Baku, no Azerbaijão, e ficou com o primeiro lugar do pódio, seguida pela húngara Dorina Boeczoego e pela uzbeque Dildora Aripova.

A brasileira conseguiu a classificação para a final, no sábado, ao terminar a fase anterior em primeiro lugar, com uma nota de 13.233. Com isso, ela chegou à decisão como favorita e competiu de acordo com a expectativa, atingido a nota final de 13,433 para se tornar campeã, contra 13.166 de Boeczoego e 12.866 e Aripova.

Antes do ouro em Baku, Júlia já vinha empolgando com boas apresentações, como no Pan-Americano de Ginástica do Rio, no ano passado. Na ocasião, ela homologou um novo elemento no código de pontuação da modalidade: o “candle mount” com meia volta, também chamado de entrada em vela com meia pirueta.

Além de Júlia, a seleção brasileira também foi representado por Carolyne Pedro, de 21 anos, parte da equipe que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019 junto com Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa e Thaís Fidélis. Neste domingo, ela terminou em quinto lugar nas paralelas, com nota 12.800, em prova vencida pela francesa Lorete Charpy, com 13.866. As holandesas Naomi Visser (13.100) e Vera Van Pol (12.966) completaram o pódio.

Tanto Carol quanto Júlia competiram nas classificatórias da trave, mas não conseguiram vaga nas finais. Carol ficou com o 17º lugar, uma posição acima de Júlia, que ficou em 18º.