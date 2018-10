Julian Wilson avança às quartas em Portugal e continua na luta pelo título contra Medina

A disputa pelo título do Circuito Mundial de Surfe nesta temporada segue aberta. Nesta sexta-feira, na única bateria do dia realizada na praia de Supertubos, em Peniche, pela etapa de Portugal, o australiano Julian Wilson conseguiu se classificar às quartas de final e se manter na luta contra o brasileiro Gabriel Medina, que lidera a competição.

Para fechar a quarta fase da etapa portuguesa, a organização resolveu fazer nesta sexta-feira a quarta e última bateria. Formada por três australianos, Julian Wilson avançou ao ficar em segundo lugar com 12,10 pontos (somatório de 6,63 e 5,47 nas suas duas melhores ondas). O vencedor foi Owen Wright, com 12,16 (6,33 e 5,83) e o eliminado foi Adrian Buchan, com 11,13 (4,83 e 6,30).

Nas quartas de final, Julian Wilson terá pela frente o francês Joan Duru, enquanto que Owen Wright duelará contra o japonês Kanoa Igarashi. Já o outro lado da chave conta com Gabriel Medina, que fará a sua bateria contra o australiano Matt Wilkinson, e o potiguar Italo Ferreira, adversário do polinésio Michel Bourez.

A nova chamada da organização para a sequência a etapa de Portugal, a 10.ª e penúltima da temporada, está marcada para as 4 horas (de Brasília) deste sábado. A expectativa é que a competição seja finalizada no máximo até este domingo.

Na luta pelo título mundial, que será o segundo de seu carreira - ganhou o primeiro em 2014 -, Medina obrigatoriamente precisa vencer a etapa em Peniche e Julian Wilson não pode avançar às semifinais para a taça ser levantada antes mesmo de Pipeline, no Havaí, onde em dezembro será realizada a última etapa da temporada.