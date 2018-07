Juliana é eleita a melhor do mundo no vôlei de praia

Pelo segundo ano consecutivo, a brasileira Juliana foi eleita a melhor jogadora do mundo no vôlei de praia. Jogando ao lado de Larissa, ela conquistou o título do Circuito Mundial, o que a fez ser a mais votada na eleição promovida pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), que contou com participação de jogadoras, técnicos, árbitros e dirigentes e teve o resultado divulgado nesta quinta-feira.

Nesta temporada, Juliana e Larissa ganharam o quinto título do Circuito Mundial, repetindo os feitos de 2005, 2006, 2007 e 2009. Dessa vez, a conquista foi garantida por antecipação, na 11ª das 15 etapas do calendário, que foi disputada em agosto, na cidade de Kristiansand, na Noruega.

Por conta disso, Juliana foi eleita a melhor jogadora do ano, superando a própria parceira Larissa e da chinesa Zhang Xi na votação. Para completar, ela ainda ganhou o prêmio de melhor jogadora ofensiva e melhor bloqueadora do circuito, em outras premiações anunciadas pela FIVB.

Larissa, por sua vez, foi eleita a melhor levantadora pelo quinto seguido e também ganhou o prêmio de melhor atacante. O Brasil ainda teve outra jogadora premiada na eleição promovida pela FIVB: Taiana, que foi considerada a atleta que mais evoluiu na temporada.