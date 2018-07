Juliana e Larissa conquistam etapa de João Pessoa Para não deixar nenhuma dúvida a respeito do título do Circuito Nacional de Vôlei de Praia, Juliana e Larissa venceram neste domingo as vice-campeãs brasileiras Talita e Maria Elisa por 2 sets a 0 (parciais de 25/23 e 21/16) e faturam também a etapa de João Pessoa do Circuito. Entre os homens, Billy e Bruno Schmidt subiram ao lugar mais alto do pódio na Paraíba.