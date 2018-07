Juliana e Larissa conquistam mais um título brasileiro

Com duas vitórias nesta sexta-feira, diante de Aline e Alba (18/10 e 18/15) e de Chell e Michelle Carvalho (18/15 e 18/16), Juliana e Larissa chegaram às quartas de final da competição baiana e já somaram pontos suficientes para garantir o título do Circuito com duas etapas de antecipação.

Nesta temporada, Juliana e Larissa já venceram oito das nove etapas disputadas até agora no Circuito Nacional - a exceção foi em Uberaba (MG), quando terminaram em quinto lugar. E elas ainda conquistaram o quinto título da dupla no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, também por antecipação.

"Já vencemos a guerra e conquistamos nosso objetivo principal, que era o título da temporada, mas ainda faltam três etapas e vamos com força total atrás da vitória nestes torneios", prometeu Juliana. "Este ano está sendo muito bom, pois traçamos duas metas no começo da temporada, que foram vencer o Circuito Banco do Brasil e o Circuito Mundial, e conseguimos alcançar as duas", comemorou Larissa.