Juliana e Larissa desistem de etapa do vôlei de praia

Assim como no circuito profissional de tênis, as etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia têm pesos diferentes entre si. Das 15 competições previstas, sete são Open (de pontuação menor) e outras sete são de Grand Slam, que valem mais. A cada dois anos é realizada a Copa do Mundo, que tem bonificação ainda mais alta.

A etapa polonesa, da qual Juliana/Larissa abriu mão, é um torneio Open, assim como os três primeiros do ano. A dupla venceu em Brasília e em Sanya, ficando em quinto na China.

"Juliana e Larissa já estão com um nível físico e técnico muito bom, mas optamos por seguir o nosso planejamento e fazer um trabalho mais intensivo e específico no nosso centro de treinamento em Fortaleza nas próximas semanas. Após os três primeiros torneios da competição já observamos como as duplas estão jogando e temos um vasto material para traçar nossas estratégias", disse o técnico delas, Reis Castro.

A dupla volta ao Circuito Mundial em junho, para o Grand Slam de Pequim. Depois, elas disputam a Copa do Mundo em Roma e participam de mais três Grand Slams em sequência, na Noruega, na Suécia e na Rússia.