Juliana e Larissa duelam com norte-americanas no Desafio Internacional

SÃO PAULO - O Desafio Internacional de vôlei de praia entre Brasil e Estados Unidos promete esquentar o clima na Arena Guarapiranga, em São Paulo, neste domingo.

A dupla Juliana e Larissa, hexacampeã do Circuito Mundial (2005/2006/2007/2009/2010/2011), irá desafiar as norte-americanas Jennifer Kessy e April Ross. Já do lado masculino, Pedro Cunha e Ricardo vão duelar com os atuais campeões mundiais Todd Rogers e Phil Dalhausser.

As areias de Guarapiranga também receberam o Desafio Internacional de futebol de areia, no último fim de semana. Entre golaços e falhas na defesa, o Brasil superou a seleção do mundo por 4 a 2 e manteve a hegemonia com a sétima vitória seguida.

"Esses dois desafios internacionais fazem parte de um robusto calendário preparado para 2012", afirmou Erik Volavicius, gerente de marketing da Bauducco, patrocinadora da disputa.

O evento é gratuito e foi organizado com o objetivo de incentivar o lazer e o entretenimento entre amigos e familiares.

Local: Praia do Sol - Av. Atlântica, Nº 3770 / Represa Guarapiranga - SP

Horário de abertura dos portões: 9 horas

Data: 29/01 (domingo)

Entrada franca