Juliana e Larissa perdem na final do Grand Slam de Moscou

MOSCOU - Em clima de revanche, as americanas Walsh e May devolveram neste sábado, 16, a derrota sofrida na decisão do Mundial de Roma e derrotaram as brasileiras Juliana e Larissa por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 21/15, na final do Grand Slam de Moscou, uma das etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia.

Campeãs mundiais, Juliana e Larissa vinham de três vitórias seguidas sobre as americanas, atuais bicampeãs olímpicas. Walsh e May acumularam o 36º título no Circuito Mundial. As brasileiras, que ficaram com a prata, somam 40 medalhas de ouro.

Antes da decisão, Juliana e Larissa superaram as chinesas Xue e Zhang Xi, por 2 sets a 0 com parciais de 26/24 e 21/14. Na outra semifinal, a dupla americana bateu as italianas Cicolari e Menegatti por 21/15 e 21/16.

Na chave masculina, Alison e Emanuel são os únicos representantes do Brasil na semifinal, que será disputada neste domingo. Para tanto, eles venceram duas partidas neste sábado. Na primeira, derrotaram os russos Semenov e Koshkarev, por 2 a 1, de virada, com parciais de 25/27, 21/11 e 15/13.

Na sequência, superaram os compatriotas Benjamin e Bruno Schmidt por duplo 21/18. Na semifinal, eles terão pela frente os chineses Xu e Wu. A outra semi terá os suíços Heuscher e Bellaguarda, brasileiro naturalizado na Suíça, e os americanos Rogers e Dalhausser.

Heuscher e Bellaguarda eliminaram os brasileiros Thiago e Harley por 21/18, 20/22 e 12/15 nas quartas de final. Já Ricardo e Márcio caíram nas oitavas, diante dos austríacos McHugh e Slack.