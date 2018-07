Juliana e Larissa podem se enfrentar nas oitavas de final do Mundial A surpreendente derrota de Juliana e Maria Elisa para Laboureur/Sude, da Alemanha, na segunda-feira, vai causar um grande prejuízo para o vôlei de praia brasileiro no Campeonato Mundial que está acontecendo na Holanda. Afinal, Juliana/Maria Elisa terminou em segundo no grupo e acabou caindo na mesma chave de Larissa/Talita.