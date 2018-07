Juliana e Larissa são campeãs após anunciar separação

Na decisão, elas bateram Ágatha e Bárbara Seixas por 2 sets a 1, parciais de 21/9, 19/21 e 15/9, na decisão. "Essa semana foi muito legal, com muita coisa. A gente sabe que é difícil manter a concentração e dar continuidade. Estou muito feliz porque, apesar de tudo que acontece, que todo mundo sabe que vou parar no final do ano, a gente consegue formar uma dupla competitiva, a gente consegue estar dentro de quadra mostrando para os nossos fãs e para as pessoas que Larissa e Juliana é isso, é lutar até o final, é perfeccionismo", comentou Larissa.

O terceiro título na temporada é também o 60.º de Juliana e Larissa, juntas, na história do Circuito Brasileiro. "A dupla está perto do fim, mas a vontade de vencer não acaba. Treinamos muito para sermos sempre as melhores. Começamos a final muito bem, vacilamos no segundo set e deixamos de matar o jogo, mas voltamos com tudo no terceiro set e não demos chances. Estou muito feliz por alcançarmos nosso objetivo mais uma vez", diz Juliana, que ainda jogará outras três etapas do Brasileiro e uma do Circuito Mundial com Larissa.

MASCULINO - Entre os homens, Ricardo e Pedro Cunha garantiram o título da etapa de Belo Horizonte. A dupla fez 2 sets a 0 (21/18 e 21/12) diante dos estreantes em decisões Thiago e Álvaro Filho e conquistou seu primeiro título na temporada. Pedro Solberg e Bruno Schmidt completaram o pódio.