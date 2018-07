Juliana e Larissa são campeãs em grand slam polonês

"Entramos nas competições sempre com o objetivo de conquistar o ouro. Agradecemos o apoio do povo polonês, que torceu muito por nós. Falávamos antes dessa etapa da importância de vencer e aumentar nossa vantagem na liderança do Circuito Mundial. Conseguimos esse objetivo e vamos em busca de muito mais", disse Larissa, comemorando o título. Nas semifinais elas haviam virado sobre as chinesas Chen Xue e Zhang Xi, com 19/21, 21/10 e 15/13.

Elas não foram, porém, as únicas brasileiras no pódio. Talita e Maria Elisa perderam para as norte-americanas na semifinal, por 2 a 1 (18/21, 21/19 e 15/13), em um jogo equilibrado, de 57 minutos, e foram para a decisão do terceiro lugar. Faturaram o bronze ao vencerem Chen Xue/Zhang Xi, de virada, também por 2 a 1, e também de virada, com parciais de 12/21, 21/17 e 15/12.

As duas duplas do Brasil estão no topo do ranking mundial. Juliana e Larissa têm 4.880 pontos, na ponta. Talita e Maria Elisa somam 4.600. Logo atrás vêm as duplas norte americanas Kessy/Ross e Walsh/May. Maria Clara e Carol, que caíram nas oitavas de final, estão em oitavo, com 3.340.

HOMENS - No masculino, Alison e Emanuel são os únicos representantes do Brasil nas semifinais do Grand Slam da Polônia. Eles vão enfrentar Rogers/Dalhausser, dos Estados Unidos, neste domingo. A outra chave terá Fijalek/Prudel, da Polônia, contra Erdmann/Matysik da Alemanha. Tanto a semi quanto a final acontecem neste domingo.

Para chegar à disputa por medalhas, Alison e Emanuel venceram os compatriotas Ricardo e Pedro Cunha por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/16. Antes, eles haviam batido Nicolai/Lupo, da Itália, também por 2 a 0 (21/17 e 21/18).

Na primeira semana jogando juntos, Márcio e Benjamin não passaram das oitavas de final, fase em que perderam para os alemães Brink e Reckermann, por 2 sets a 0, com parciais de 13/21 e 19/21, em 33 minutos.