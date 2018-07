Juliana e Larissa vão à semifinal no vôlei de praia As brasileiras Juliana e Larissa garantiram classificação para as semifinais da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que acontece em Brasília. Ainda invictas, elas somaram duas vitórias nesta quarta-feira e conseguiram a vaga. Agora, esperam a definição das adversárias, que serão conhecidas apenas na repescagem desta quinta.