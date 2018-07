Juliana e Larissa vencem última etapa do ano, em Búzios

Tetracampeã brasileira de vôlei de praia, a dupla Juliana e Larissa confirmou o favoritismo e conquistou na manhã deste domingo o título da etapa de Búzios, a última do Circuito Brasileiro em 2010. Na decisão, elas bateram Maria Clara e Carol por 2 sets a 0, com um duplo 18/14.

Com o resultado em Búzios, Juliana e Larissa conseguiram três feitos. Elas tornaram-se a dupla com maior número de títulos em etapas consecutivas - oito, superando em um a marca de Alison e Harley em 2009. Também chegaram à marca de 40 vitórias seguidas, passando a série invicta de 39 jogos de Adriana Behar e Shelda em 2002. De quebra, Larissa ainda chegou ao 50º título brasileiro da carreira e igualou o número de Emanuel.

"Olhar para trás, relembrar nossas conquistas e ver como conseguimos superar tudo para fazer mais uma grande temporada é emocionante. Estou muito feliz pelos títulos, pelos prêmios e por todo reconhecimento", disse Larissa. "O ano foi desgastante, mas, no fim, tudo vale a pena."

"Gostaria de dedicar esse título à minha irmã Joana Darc, que faleceu em 2007 e faria aniversário no último dia 22", disse Juliana, emocionada.

Em 2010, Juliana e Larissa conquistaram 18 títulos no total, sendo 11 no Circuito Brasileiro e sete no Circuito Mundial.