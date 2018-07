Juliana e Larissa vencem Walsh/May e são campeãs em Brasília

BRASÍLIA - Numa final entre as duplas que são consideradas as duas melhores do mundo na atualidade, as brasileiras Juliana e Larissa venceram nesta sexta-feira as norte-americanas Walsh e May por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 15/21 e 15/12. E, com isso, elas conquistaram o título da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada em Brasília.

Juliana e Larissa são as atuais campeãs do Circuito Mundial - já somam cinco títulos na história do torneio. Enquanto isso, Walsh e May conquistaram a medalha de ouro nas duas últimas edições da Olimpíada e estão retomando a dupla agora, após ficarem duas temporadas afastadas - no período em que Walsh teve dois filhos, May sofreu grave lesão e jogou com outras parceiras.

As duas duplas, inclusive, são as maiores vencedoras de etapas do Circuito Mundial, agora com 37 títulos de Juliana e Larissa contra 35 de Walsh e May. No confronto direto, porém, a vantagem ainda é das norte-americanas, que venceram 12 dos 17 jogos disputados entre elas. Mas a quinta vitória das brasileiras, conquistada nesta sexta-feira, foi bastante especial.

Na quadra montada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a dupla brasileira contou com o caloroso apoio da torcida para vencer as rivais. "Está bem quente, mas a gente não iria desistir nunca. A gente lutou até o final. E o Brasil todo estava com a gente, obrigado", agradeceu Larissa. "É a final que a gente estava esperando. Parabéns para todo mundo", completou Juliana.

Também neste sábado, foi disputada a decisão do terceiro lugar da competição em Brasília. Kessy e Ross venceram o confronto norte-americano contra Fendrick e Hanson por 2 sets a 0 (25/23 e 21/19), conquistando a medalha de bronze. Agora, o Circuito Mundial de Vôlei de Praia parte para a China, onde acontece a segunda etapa do calendário, já na semana que vem.

