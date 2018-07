Juliana e Maria Elisa avançam às semifinais do Vôlei de Praia

As brasileiras Juliana e Maria Elisa estão classificadas para as semifinais do Open de Xiamen, na China, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, 11, elas venceram as duas partidas que disputaram e agora vão buscar uma vaga na decisão em confronto com as gregas Vasiliki Arvaniti e Maria Tsiartsiani.

A semifinal do próximo domingo, 12, será a sétima em 14 eventos disputados por Juliana e Maria Elisa na atual temporada do Circuito Mundial. E em caso de triunfo diante das gregas, as brasileiras vão encarar na decisão as vencedoras da partida entre as chinesas Fan Wang e Yuan Yue e as norte-americanas Tealle Hunkus e Kendra Van Zwieten, que vieram do qualifying e são uma das surpresas do torneio.

Neste sábado, pelas oitavas de final, Juliana e Maria Elisa venceram as norte-americanas Emily Day e Brittany Hochevar por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/17, em 35 minutos. Depois, pelas quartas de final, as brasileiras derrotam as argentinas Ana Gallay e Georgina Klug por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/16, em 35 minutos.

Juliana e Maria Elisa lideram o ranking do Circuito Mundial com 6.240 pontos, seguidas das também brasileiras Ágatha e Bárbara Seixas, com 5.660 pontos, e das norte-americanas April Ross e Kerri Walsh, com 5.420 pontos. Como essas duas duplas não estão em Xiamen, uma conquista nesta semana deixará Juliana e Maria Elisa ainda mais perto do título desta temporada.

Após a etapa de Xiamen, o Circuito Mundial terá mais três Opens com torneios femininos, na Argentina, Índia e África do Sul, que dão 500 pontos cada para as campeãs, além de um Challenger na Tailândia, com pontuação máxima de 320 pontos.