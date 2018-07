Juliana e Maria Elisa avançam no vôlei de praia na China

As brasileiras Juliana e Maria Elisa avançaram nesta sexta-feira às oitavas de final do Open de Xiamen, etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia realizada na China, onde neste dia de confrontos a dupla nacional se recuperou de uma derrota sofrida na fase de grupos da competição e avançou com uma vitória obtida na repescagem.

Atuais líderes do Circuito Mundial, com 6.240 pontos, Juliana e Maria Elisa primeiro foram superadas pelas checas Bonnerova e Hermannova, que haviam caído nas duas partidas anteriores diante das brasileiras e agora ganharam por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 27/25. Na repescagem, porém, a parceira nacional derrotou as chinesas Meimei Lin e Ningya Tang por duplo 21/17 e 21/17 para seguir viva na luta pelo título.

Com esse triunfo, Juliana e Maria Elisa se credenciaram para enfrentar neste sábado as norte-americanas Emily Day e Brittany Hochevar, em um confronto inédito no Circuito Mundial. Caso voltem a vencer, as brasileiras terão pela frente nas quartas de final as vencedoras da partida entre a dupla argentina formada por Ana Gallay e Georgina Klug e a parceria firmada pelas norte-americanas Carico e Dicello.

Além de uma premiação de US$ 11 mil, o Open de Xiamen dará à dupla campeã 500 pontos no Circuito Mundial, no qual hoje as brasileiras Ágatha e Bárbara Seixas figuram na vice-liderança, com 5.660 pontos. Porém, elas não estão jogando este evento chinês. Também fora deste Open asiático, as norte-americanas April Ross e Kerri Walsh ocupam o terceiro lugar na classificação geral, com 5.420 pontos.