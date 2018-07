Juliana/Maria Elisa começam Major da Noruega com 2 vitórias

Na ausência de Larissa e Talita, que optaram por se poupar e não jogar o Major de Stavanger, Juliana/Maria Elisa e Ágatha/Bárbara Seixas querem aproveitar para encostar nas favoritas da corrida olímpica brasileira. Nesta quarta-feira, na abertura da chave principal da etapa norueguesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, cada uma das duas duplas venceu dois jogos.

Juliana e Maria Elisa tiveram um dia tranquilo, com duas vitórias por 2 sets a 0 sobre as norueguesa Treland/Pedersen (21/16 e 21/17) e contra as eslovacas Dubovcova/Nestarcova (21/16 e 21/14). Na quinta, as brasileiras disputam a liderança e a classificação direta às oitavas contra as alemãs Borger/Buth.

Já Agatha e Bárbara Seixas abriram o dia vencendo as irmãs finlandesas Nyström por 2 a 0 (21/11 e 21/12) e depois precisaram de três sets para passar por Zumkehr/Heidrich, da Suíça, com parciais de 21/16, 19/21 e 15/10. Na ausência de Larissa/Talita, dupla campeã em Moscou (Rússia) e Porec (Croácia), Agatha/Bárbara é a primeira cabeça de chave em Stavanger.

Maria Clara e Carol, que jogam na Noruega com convite da organização, fecharam o primeiro dia da chave com uma vitória e uma derrota. Elas perderam de Humana-Paredes/Pischke, do Canadá, por 2 a 1 (15/21, 21/19 e 19/18), e se recuperaram vencendo as australiana Artacho Del Solar/Laird por 2 a 0 (22/20 e 21/14).

Por fim, Taiana e Fernanda Berti foram surpreendidas por Schwaiger/Hansel (Áustria), por 2 a 0 (21/13 e 21/14), mas se recuperaram contra as norte-americanas Kessey/Day, com vitória por 2 a 1 (19/21, 21/17 e 15/13).

Na quinta-feira, cada dupla joga mais uma vez, pela fase de grupos. Para sexta-feira estão previstas três rodadas: repescagem, oitavas e quartas de final. Semifinal e final serão no sábado.

MASCULINO

Entre os homens, o dia foi de qualifying. E, pelo terceiro torneio seguido, Álvaro Filho e Vitor Felipe avançaram. Eles perderam o country-cota brasileiro para Márcio Araújo/Saymon, na terça, mas entraram no quali porque outras duplas inscritas desistiram.

Os paraibanos se aproveitaram e, em jogos de sets diretos, venceram os irmãos dinamarqueses Kaszas (21/12 e 21/17) e os alemães Dollinger/Wickler (21/17 e 21/18). Assim como em Moscou e Porec, vão jogar a chave principal, pontuando para a corrida olímpica.

Já a dupla formada pelo medalhista olímpico Márcio Araújo e pelo garoto Saymon, de 21 anos, não teve a mesma sorte. Depois de perderem no country-cota dos dois últimos torneios, até abriram o quali com vitória, sobre os poloneses Bryl/Szalankiewicz, por 2 sets a 0 (21/18 e 21/15), mas caíram diante dos canadenses Pedlow/O''Gorman, em três sets, com parciais de 21/17, 24/26 e 15/12.

Assim, a chave principal de Stavanger, que começa nesta quinta-feira, vai ter Álvaro Filho/Vitor Felipe, Ricardo/Emanuel, Alison/Bruno Schmidt e Evandro/Pedro Solberg.