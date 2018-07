Juliana e Maria Elisa ficam fora do pódio do Grand Slam de Gstaad

Juliana e Maria Elisa acabaram ficando fora do pódio do Grand Slam de Gstaad, na Suíça, palco de nova etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As brasileiras foram derrotadas por 2 sets a 0 (27/25 e 21/19) pelas checas Kolocova e Slukova na decisão da medalha de bronze, na manhã deste domingo, 13. A parceria nacional já havia sido superada na semifinal do último sábado, 12, pelas alemãs Holtwick e Semmler, que neste domingo ficaram com o título em Gstaad ao derrotarem na final as suas compatriotas Borger e Büthe por 2 sets a 0, com 24/22 e 21/16.

Como consolo pela derrota na decisão da medalha de bronze, Juliana e Maria Elisa tiveram o fato de que somaram mais 560 pontos na luta pelo título desta temporada do Circuito Mundial, além de ter assegurado um prêmio de cerca de R$ 50 mil.

Medalhistas de bronze na Suíça, Kolocova e Slukova já haviam superado Juliana e Mariana Elisa na final do Grand Slam de Berlim, em junho. Esse foi, por sinal, o quinto Grand Slam desta temporada. O sexto será iniciado nesta terça-feira, em Haia, na Holanda.