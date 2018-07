Juliana e Maria Elisa perdem e levam prata em Berlim

Assim, a dupla brasileira amargou a terceira derrota em três finais disputadas nesta temporada. Antes, a parceria foi superada também no jogo que valeu o título nos torneios Open de Fuzhou, na China, e de Puerto Vallarta, no México.

Mas, olhando pelo lado positivo proporcionado pela nova medalha de prata, Juliana e Maria Elisa somaram mais 720 pontos e assumiram a liderança do ranking da temporada. Também com uma premiação de cerca de R$ 90 mil assegurada com o vice-campeonato na Alemanha, elas ultrapassaram as chinesas Chen Xue e Xinyi Xia, antes líderes do Circuito Mundial.

Já no jogo que valeu a medalha de bronze do torneio feminino em Berlim, as alemãs alemãs Borger e Buthe garantiram um lugar no pódio ao baterem as chinesas Fan Wang e Yuan Yue por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/19, também neste domingo.

Berlim recebeu o terceiro Grand Slam desta temporada, cuja próxima etapa do Circuito Mundial será realizada entre esta terça-feira e domingo, em Stavanger, na Noruega. A cidade norueguesa irá abrigar o quarto Grand Slam deste ano no vôlei de praia.