Juliana e Maria Elisa são campeãs do Open de Xiamen

As brasileiras Juliana e Maria Elisa deram um passo grandioso para conquistar o título da atual temporada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, elas faturaram o título do Open de Xiamen ao derrotarem na decisão as chinesas Fan Wang e Yuan Yue por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/17 e 15/13, e abriram uma confortável vantagem de 1.080 pontos na liderança do ranking mundial.

O triunfo deste domingo também significou o fim de um jejum de Juliana e Maria Elisa, que ainda não haviam sido campeãs de uma etapa do Circuito Mundial - nesta temporada, elas conquistaram a prata nos Opens de Fuzhou e Puerto Vallarta, e nos Grand Slams de Berlim e Klagenfurt, além de um bronze no Grand Slam de Haia.

"É uma emoção grande, de começar um ano jogando o qualifying dos torneios, a Juliana com zero pontos e muitas mudanças nas nossas vidas em tão pouco tempo. Acreditamos numa nova equipe e eles também acreditaram em nós. Viemos para a China com um único objetivo: sermos campeãs para praticamente garantir o título da temporada 2014", disse Maria Elisa, que revelou já acalentar o sonho de conquistar uma medalha na Olimpíada de 2016, no Rio.