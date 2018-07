Juliana e Maria Elisa são eliminadas nas quartas em Praga

PRAGA - Vice-líderes do ranking mundial, Juliana e Maria Elisa foram para o Open de Praga em busca de pontos que as deixassem em situação privilegiada na briga pelo título do Circuito Mundial. Mas as brasileiras vacilaram neste sábado e perderam para as alemãs Katrin Holtwick e Ilka Semmeler, sendo eliminadas nas quartas de final do torneio checo, exclusivo para mulheres.

As brasileiras vinham de campanha 100% na fase de grupos, com três vitórias, sendo duas por 2 sets a 0 e uma delas por 2 sets a 1. Neste sábado, nas oitavas, venceram o time holandês Braakman/Van der Vlist por 2 sets a 0 (21/18, 21/16), em 37 minutos de partida, avançando às quartas.

Buscando um lugar na briga por medalhas, Juliana e Maria Elisa não começaram bem e perderam o primeiro set para Holtwick e Semmeler por 21 a 12. A reação veio na segunda etapa e a partida ficou equilibrada, mas no final, as alemãs conseguiram fechar o duelo em 24 a 22, em 41 minutos de jogo.

Por distribuir 800 pontos ao campeão no Circuito Mundial, contra 1.000 de um Grand Slam, as principais duplas do Circuito não foram para Praga. Das quatro parcerias da seleção brasileira, só Juliana/Maria Elisa esteve na República Checa. As líderes do ranking são Agatha e Bárbara Seixas, atuais bicampeãs brasileiras. Elize Maia/Fernanda Berti, sexta dupla da seleção, caiu na primeira fase em Praga.