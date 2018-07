Juliana e Maria Elisa vão à final no vôlei de praia

Medalhistas de prata nos torneios Open de Fuzhou, na China, e Puerto Vallarta, no México, Juliana e Maria Elisa iniciaram o sábado vencendo as norte-americanas April Ross e Kerri Walsh por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 18/21, 21/14 e 15/12. Em seguida, nas semifinais, elas derrotaram as alemãs Borger e Buthe por 2 sets a 0, com 21/15 e 21/17.

Já as duplas brasileiras Talita/Taiana e Ágatha/Bárbara Seixas foram eliminadas nas quartas de final neste sábado. A primeira destas parcerias, que ostenta a condição de atual campeã do Circuito Mundial, foi superada por Kolocova e Slukova por 2 sets a 1, com parciais de 14/21, 21/19 e 15/11. Já Ágatha e Bárbara caíram diante das alemãs Borger e Buthe por 21/19 e 21/15.

DESPEDIDA - A derrota marcou a despedida de Talita e Taiana, que disputaram juntas pela última vez uma etapa do Circuito Mundial. Após esse adeus, Talita voltará ao Brasil para começar os treinos com Larissa, sua nova parceira, enquanto Taiana ainda não definiu com quem passará a atuar a partir de agora.

Após eliminarem Talita e Taiana, Kolocova e Slukova superaram nas semifinais as chinesas Wang Fan e Yue por 2 sets 0, com 21/15 e 21/17.