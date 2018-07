Juliana e Maria Elisa vencem os primeiros dois jogos na China

Líderes do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Juliana e Maria Elisa começaram bem a disputa do Open de Xiamen, na China. Nesta quinta-feira, as brasileiras venceram os dois jogos que disputaram e agora vão lutar por uma vaga direta nas oitavas de final e pelaa liderança do Grupo B diante das checas Martina Bonnerová e Barbora Hermannová, em confronto agendado para esta sexta-feira.

O primeiro jogo do dia foi mais fácil. Juliana e Maria Elisa derrotaram as japonesas Keiko Urata e Yui Nagata por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/11, em 33 minutos. Em seguida, as brasileiras superam as espanholas Angela Lobato e Paula Soria por 2 sets a 1, com parciais de 21/23, 21/14 e 15/13, em 1 hora e 4 minutos.

Agora, nesta sexta-feira, Juliana e Maria Elisa vão disputar a vaga nas oitavas de final contra Martina Bonnerová e Barbora Hermannová. E o retrospecto na atual temporada indica duas vitórias das brasileiras sobre as checas, uma no próprio país das adversárias e outra na Alemanha.

Juliana e Maria Elisa lideram o ranking do Circuito Mundial com 6.240 pontos, seguidas das também brasileiras Ágatha e Bárbara Seixas, com 5.660 pontos, e das norte-americanas April Ross e Kerri Walsh, com 5.420 pontos. Como essas duas duplas não estão em Xiamen, uma conquista nesta semana deixará Juliana e Maria Elisa ainda mais perto do título desta temporada.

Após a etapa de Xiamen, o Circuito Mundial terá mais três Opens com torneios femininos, na Argentina, Índia e África do Sul, que dá 500 pontos cada para as campeãs, além de um Challenger na Tailândia, com pontuação máxima de 320 pontos.