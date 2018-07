Juliana recusa chamado e deixa seleção de vôlei de praia

Juliana, que ainda não anunciou nova parceira e deve tirar férias com a paralisação do Circuito Brasileiro, não vai participar da primeira etapa do processo, que inclui palestras e avaliações que se estenderão ao longo da semana. Os primeiros períodos de treinamento da seleção acontecerão somente em janeiro.

A CBV já havia afirmado que a lista original de convocados poderia ser alterada, com inclusão e exclusão de atletas ao longo do ano, mas não explicou se Juliana poderá ser novamente convocada em 2013. É a partir da seleção que sairão os representantes do Brasil nas tapas do Circuito Mundial e do Circuito Sul-Americano.

A seleção feminina, treinada por Marcos Miranda, ainda tem: Ângela, Bárbara Seixas, Carolina Solberg, Elize Maia, Lili, Maria Clara, Maria Elisa, Rebecca, Taiana e Talita. Especula-se que Maria Elisa, que já encerrou parceria com Talita, seja a nova dupla de Juliana.