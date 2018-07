Juliana Veloso e Hugo Parisi avançam às finais dos saltos ornamentais

O Brasil conseguiu classificar três atletas para as finais deste domingo dos saltos ornamentais nos Jogos Pan-Americanos. Na fase eliminatória, realizada entre a manhã e o início da tarde em Toronto, Juliana Veloso e Tammy Galera avançaram no trampolim, enquanto Hugo Parisi passou para a decisão da medalha da plataforma. Jackson Rondinelli foi eliminado.

Entre as mulheres, Juliana Veloso foi a melhor. Com 292,80 pontos, ficou em quinto. Numa modalidade em que as potências pan-americanas são México, Canadá e EUA, deixou para trás uma norte-americana e uma mexicana. Tammy Galera, conhecida por ser irmã do ex-jogador de futebol Roger Flores, acabou no 11.º lugar, com apenas 232.80 pontos, mas na final.

Tammy e Juliana Veloso não são as duas melhores saltadoras do País no trampolim - foram derrotadas por Luana Lira no Troféu Brasil, que era seletivo para o Pan. Mas acabaram convocadas porque formam a dupla brasileira na prova sincronizada, para a qual o Brasil tem convite para os Jogos do Rio. A ideia é testar a formação no Pan.

O mesmo vale para a plataforma masculina, em que Hugo Parisi venceu o Troféu Brasil, com Isaac Souza em segundo. Jackson Rondinelli, terceiro melhor do País, está no Pan porque compete na prova sincronizada com Parisi. Ele participou da prova individual e ficou apenas em 13.º lugar da eliminatória, com 296,80 pontos.

Hugo Parisi, por sua vez, é um dos grandes nomes dos saltos ornamentais do País em todos os tempos. Na eliminatória da plataforma, ficou apenas no sétimo lugar, com 415,30 pontos, mas a apenas pouco mais de 13 pontos do terceiro colocado. Assim, briga por medalha na final desta noite, programada para começar às 21h, três horas depois do trampolim feminino.