Juliana Veloso fica em 6.º e aguarda lista por Olimpíada

Por meio de nota divulgada em seu site oficial nesta noite de domingo, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) afirmou que "o suspense sobre qual será a equipe completa de saltos ornamentais do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres irá até a próxima semana".

Neste domingo, Andressa saltou a plataforma com 18 adversárias e Juliana participou do trampolim com outras 24 saltadoras. Andressa fez 277.50 pontos e Juliana contabilizou 280.80. Já Cassius Duran, que competiu entre os homens neste domingo, fez 366.60 pontos e ficou em 13.º na plataforma de 10 metros.

A CBDA explicou que, de acordo com a regras da FIFA, irão aos Jogos Olímpicos os três primeiros do Mundial dos Esportes Aquáticos de Xangai, realizado em julho de 2011, os campeões de cada continente, os anfitriões da competição e os 18 semifinalistas da Copa do Mundo, fase para a qual Juliana, Andressa e Duran não se classificaram.

POrém, como há um limite de dois atletas classificados por país à Olimpíada, as últimas vagas foram disputadas neste domingo na repescagem, caminho pelo qual a FINA ainda não divulgou os atletas que conquistaram lugar nos Jogos de Londres.