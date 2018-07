Juliana/Larissa e Walsh/May decidem no vôlei de praia

Bicampeãs olímpicas e tri mundiais, Walsh e May voltam ao Circuito Mundial este ano para buscarem a classificação olímpica. Nas temporadas em que não há este atrativo, elas se concentram apenas no Campeonato Norte-Americano. Já Juliana e Larissa são soberanas no Circuito, com cinco títulos.

As brasileiras venceram as norte-americanas Jennifer Kessy e April Ross na semifinal por 2 sets a 0, parciais de 21/19 e 23/21. Depois, Walsh e May confirmaram o favoritismo e eliminaram as compatriotas Fendrick e Hanson por 2 sets a 0 (21/15 e 21/28). As parcerias derrotadas decidem o bronze às 9h desta sexta-feira.

Juliana e Larissa tentarão o 38.º título da parceria em etapas do Circuito Mundial, enquanto Walsh e May buscam a 35.ª taça. No histórico do confronto, amplo domínio das norte-americanas, que venceram 12 vezes e só perderam quatro.