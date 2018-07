Juliana/Maria Elisa e Ágatha/Bárbara Seixas vão às semis na Noruega

O Brasil garantiu nesta sexta-feira ao menos uma medalha na disputa da chave feminina do Major de Stavanger, na Noruega, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Duas duplas brasileiras, Juliana/Maria Elisa e Ágatha/Bárbara Seixas, garantiram vaga nas semifinais e, com isso, na pior das hipóteses o País levará uma medalha de prata.

Atuais campeãs do Circuito Mundial, Juliana e Maria Elisa duelarão com as holandesas Madelein Meppelink e Marleen Van Iersel por uma vaga na decisão às 8h05 (de Brasília) deste sábado. Do outro lado da chave, Ágatha e Bárbara Seixas enfrentarão as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst às 7h05.

Depois de avançarem na segunda colocação de seu grupo, Juliana e Maria Elisa precisaram passar pela repescagem e venceram por 2 sets a 1 (21/14, 16/21 e 15/13) as suíças Isabelle Forrer e Anouk Vergé-Dépré. Nas oitavas, passaram pelas checas Kolocova e Slukova em dois sets (21/18 e 21/15). Na última partida do dia, as vítimas foram as alemãs Karla Borger e Britta Büthe, que também caíram por 2 a 0 (21/14 e 21/9).

Já Ágatha e Bárbara Seixas, primeiras colocadas de sua chave, foram direto para as oitavas de final e também fizeram bonito nesta sexta, com duas vitórias por 2 sets a 0 sobre adversárias canadenses. A primeira vítima do dia foi a dupla Melissa Humana-Paredes/Taylor Pischke (21/16 e 21/19), enquanto nas quartas as brasileiras bateram Heather Bansley e Sarah Pavan (21/19 e 21/15).

Outras duas duplas brasileiras chegaram nesta sexta com condições de avançar, mas não repetiram o sucesso das compatriotas. Segundas colocadas no grupo, Fernanda Berti e Taiana caíram na repescagem diante das polonesas Kolosinska e Brzostek. Maria Clara e Carol passaram justamente por estas adversárias nas oitavas, mas caíram nas quartas contra as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst.

MASCULINO

Na chave masculina, a fase de grupos terminou nesta sexta-feira e o Brasil avançou com apenas uma dupla para as oitavas de final. Pedro Solberg e Evandro se classificaram direto depois de liderarem sua chave. Já os veteraníssimos Ricardo e Emanuel, além de Alison e Bruno Schmidt, foram para a repescagem.

Melhor retrospecto entre os brasileiros na chave, Evandro e Pedro Solberg agora esperam para conhecer os adversários nas oitavas, que sairão do confronto entre os canadenses Ben Saxton e Chaim Schalk e os alemães Alexander Walkenhorst e Stefan Windscheif.

Já Ricardo e Emanuel duelam na repescagem com os norte-americanos Tri Bourne e John Hyden, enquanto Alison e Bruno Schmidt terão pela frente os noruegueses Oivind Hordvik e Morten Kvamsdal. A outra dupla brasileira, composta por Álvaro Filho e Vitor Felipe, teve que abandonar o torneio após lesão de Álvaro Filho e sequer entrou em quadra nesta sexta.