Juliana/Maria Elisa perde na semi e vai disputar bronze

A etapa de Gstaad é o quinto Grand Slam do ano e tudo que o Brasil conseguiu foram medalhas de prata em Moscou (Talita/Taiana) e Berlim (Juliana/Maria Elisa) e de bronze em Xangai (Ágatha/Bárbara Seixas). O único título veio no Open de Puerto Vallarta, no México, quando as principais duplas do Circuito não competiram.

Neste sábado, Julina e Maria Elisa fizeram duas partidas. Pelas quartas de final, elas venceram as suíças Zumkehr e Heidrich com triunfo por 2 sets a 1 (11/21, 21/16 e 15/8). Depois, na semifinal, foram vencidas pelas alemãs Holtwick e Semmler em dois sets, parciais de 22/20 e 27/25. Ágatha e Bárbara Seixas ficaram na semi, pela outra dupla alemã finalista, formada por Borger e Buthe

A disputa do terceiro lugar vai ser às 6 horas de Brasília neste domingo contra as checas Kristyna Kolocova e Marketa Slukova. As duas duplas já se encontraram na final de Berlim, com vitória do time europeu.