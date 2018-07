Julião fatura índice para Mundial no lançamento de disco

SÃO PAULO - O brasileiro Ronald Julião faturou o índice no lançamento de disco para disputar o Mundial de Moscou, em agosto. O atleta conseguiu a marca ao lançar 65,55 metros no Triton Invitational, em San Diego, nos Estados Unidos, superando a nota de corte, de 64,00 metros.

De quebra, Julião melhorou o recorde brasileiro, que já era dele, desde 2012, quando marcou 65,41 metros. "Graças a Deus esse índice saiu. Estou muito feliz", comemorou o lançador, que já vinha fazendo treinos em San Diego.

"Gostei muito dessa competição. Fiz três lançamentos acima do índice, duas vezes acima de 65 metros e uma vez acima de 64 metros. É sinal de que o trabalho que estamos fazendo está dando certo", comentou.

O índice confirma o embalo do brasileiro, que vinha de uma medalha de prata em Walnut, com 60,12 metros), e uma de ouro, no Long Beach Invitational, com 62,30 metros. Antes de voltar ao Brasil, ele vai disputar mais uma competição em solo americano, no próximo sábado, em Los Angeles. "Apesar de já ter o índice, vai ser bom para manter a sequência de competições e ganhar ritmo. Depois, vai ser concentração total na preparação para o Mundial."