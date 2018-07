Julio César Chávez Jr vence em 1.ª defesa de cinturão Julio César Chávez Jr pode não ter o mesmo talento do pai, uma das maiores lendas do boxe, mas vai escrevendo seu nome no esporte. Neste sábado à noite, em Houston, nos EUA, o mexicano venceu o norte-americano Peter Manfredo por nocaute no quinto round e manteve o cinturão dos médios da Confederação Mundial de Boxe (CMB).